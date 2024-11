Reta: Avanzan las obras del nuevo Parador Walter´s

A buen ritmo, avanzan las obras de la primera etapa del nuevo Parador Walter´s de Reta.

La propietaria, Celia Piacquadio, dijo a LU 24 que “tengo sentimiento encontrados, pero está decidido”.

“Sale muchísimo dinero, siempre traté de cumplir, aunque se judicializó y se tardó mucho cuando el juez ordenó no innovar”, explicó.

La nueva estructura, ubicada detrás de la actual, tendrá comedor, cocina, administración, depósito, baños y duchas. “Será lindo y tendrá otra forma”, afirmó.

“Para esta temporada no llegamos, no es fácil, pero se va a cumplir con lo que se prometió. Estoy contenta y feliz”, finalizó.

