Reta: Bomberos abrió inscripción para aspirantes

23 abril, 2026 0

Se encuentra abierta la inscripción para aspirantes a Bomberos Voluntarios de Reta.

El jefe, Pablo Moncada, invitó a los interesados a acercarse los martes y jueves a las 20 al cuartel ubicado en calle 29 entre 46 y 44.

“La convocatoria es para ambos sexos”, dijo a LU 24 al tiempo que indicó que está destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años. La fecha límite es el 21 de mayo.

“Haremos clases y prácticas durante seis meses de este año y el primer semestre del que viene”, explicó. En ese sentido, señaló que “quienes aprueben esta capacitación pasarán a ser bomberos”.

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