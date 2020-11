Reta: “Complejo Santa Rosa” mañana comenzará a recibir turistas

Aldo Zingales, propietario del “Complejo Santa Rosa” comentó a esta emisora cómo están comenzando a trabajar gradualmente en todos los rubros que involucran a su complejo.

“Nosotros el 6 de marzo cerramos y volvimos a abrir la semana pasada” expresó el comerciante, e indicó que en cuanto a los alquileres de departamentos mañana comenzarán a llegar los turistas conforme a los permisos de funcionamiento provinciales y municipales. Las unidades disponibles para alquilar contarán con los protocolos sanitarios vigentes para su funcionamiento, y se le exige a los turistas tomar las medidas de distanciamiento, barbijo e higiene conocidas hasta ahora.

Zingales sostuvo que “la heladería viene trabajando bien” y en esta temporada en particular, adelantaron la apertura porque está habiendo mucho movimiento y se aprovecha para compensar los meses perdidos por la pandemia.

“Estamos a la espera de que protocolo habrá que seguir” indicó el propietario de Santa Rosa, con respecto a la llegada de los turistas, que consultan ansiosos cuales son los requisitos para el ingreso a la localidad balnearia, y resalta que “hay una falencia de información” sobre este tema.

El salón de juegos todavía no está abierto y se están evaluando los protocolos para la habilitación de ese sector, por lo que mañana espera tener una reunión con el municipio para definir la apertura o no de dicho sector.

