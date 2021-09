Crecer Ambiente colabora con el municipio en el Enduro en Reta

26 septiembre, 2021 Leido: 6

Durante este fin de semana Crecer Ambiente continúa realizando junto Autoridades municipales de la Secretaria de Gestión Ambiental y las distintas áreas de incumbencia de este tipo de evento deportivo que colaboran en el marco del “Programa EDA RETA MEDIO AMBIENTE”, donde el acceso principal al Pueblo Balneario se instaló puesto de promoción y concientización, donde se le entregaba, en forma gratuita, bolsa ecológica y folletería informativa con el fin que los residuos que generara el visitante o turista, como así aquellos que asistieran al predio donde se desarrolla el Enduro del Atlántico pudieran encapsular sus residuos, para su tratamiento y disposición, de esta manera no generar Basura Marina, en el sector de playas y médanos.

También los turistas recibieron con gran aceptación un folleto en el indicaba las siguientes recomendaciones, con el sentido de generar un menor impacto en el medioambiente:

– Mapa indicativo de puntos verdes en el Pueblo Reta

– Enduro del atlántico edición 2021 round 3 – reta compromiso medioambiental

Colaborar con la limpieza del lugar. No arroje basura marina a la arena o sector de médanos. Botar la basura en cestos o sector para tal fin. Los residuos reutilizables (plásticos, latas metálicas) se colocan en puntos verdes. Sea prudente y coloque donde corresponda. Si planifica estar todo el día, considere llevar una bolsa de residuos para acumular allí. No derrame fluidos tóxicos como aceites, combustibles y otros en el suelo. Deposítelos en bidones o botellas con tapa. Respete el sector de paisaje protegido. Vigile a sus mascotas. Circule a velocidad mínima con precaución, aún entre las dunas. Alentamos a que no use la bocina.

Este tipo de información fue exhibida por distintos comercios locales, ya que la misma indica los puntos de reciclaje.

Dicha folletería se encuentra disponible en la oficina de turismo, comercios, camping y lugares de circulación, replicándose en otros puntos de la localidad, como el acceso a la Calle 48, el predio del Anfiteatro, entre otros. Según Daiana de crecer ambiente, agradece la participación de los niños que se sumaron en crear arte ambiental en el mismo programa.

Volver