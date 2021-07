Reta: cuando el plogging revela lo socioambiental (Video)

Por Daiana Merino (Crecer ambiente)

Este jueves, en horas de la tarde, en el marco #JulioSinPlasticos, declarado a nivel mundial, frente a la Delegación Municipal de Reta se concentraron varios vecinos y familiares de visita de distintas edades, con el fin de llevar adelante una actividad saludable y sostenible. Por lo que se permitió brindar un espacio antes de comenzar la Ecocaminata entre todos los presentes, un tiempo de reflexión y concientización acerca de la separación de residuos en origen “RETA SEPARA” y el cuidado del medio ambiente, pequeñas acciones hacen la diferencia.



Al inicio de la jornada por parte de la organización se brindó elementos de protección personal, guantes descartables, sin embargo muchos de quienes se apersonaron disponían de sus propios elementos, como guantes de latex, una botellita de alcohol en gel antibacterial y bolsas para la recolección.

Teniendo en cuenta el temporal que azotó la localidad y la zona costera, el sol salió para acompañar y bajo un cielo sin nubes se permitió la caminata por las calles de Reta, realizando el rastrillaje con el objetivo de encontrar residuos sólidos urbanos (RSU) en la vía pública, que muchos de ellos se encontraban ocultos en los pastizales. Tratándose de botellas de plástico, envoltorios de golosinas, galletitas y cigarrillos, envases de vidrio, latas metálicas, bidones, plásticos, fragmentos de sobra de obra como cables, pequeños cortes de hierros, chapas, entre otros.

El compromiso y voluntad de los participantes permitió llevar a cabo esta actividad, donde vecinos armaron bastones con pulsante, para realizar las tareas de levantamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) en la vía pública, siendo trasladados por un vehículo particular para el acompañamiento y acopio transitorio.

Las acciones en conjunto con los ciudadanos para realizar la recolección evidenciaron un llamado de conciencia de ser más íntegros en nuestra disposición de residuos y evitar que los mismos terminen dispersos en las calles de nuestro pueblo, pudiendo llegar algunos de los elementos a ser un peligro para los transeúntes.

En esta Eco Caminata se demostró actitudes donde gente mayor tenía un espíritu de adolescente, y niños con un compromiso como adultos.

“Si hay que colaborar… Marisa te voy ganando” dijo Blanquita, una mujer mayor de edad que no la detiene nada, mientras sostenía en su mano derecha la bolsa verde y en su izquierda el bastón pulsante, una de las caminantes frecuentes de las chicas de Reta andantes, quién colaboró en esta Eco Caminata permitiendo comprobar que no hay edad ni excusa para cuidar el medio ambiente.

“Llevar a cabo acciones concretas que se experimenten y que no sólo se crean, sino vivirlas para saberlas… poniendo el cuerpo”, dijo la Profe Lau de nuestra querida Reta, una docente comprometida con el deporte a través de Reta en Movimiento.

Desde Crecer Ambiente agradecemos la colaboración de la Delegación Municipal Reta, la Secretaría de Gestión Ambiental y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos. Y en especial, a todos los que participaron en este evento saludable y sostenible.

