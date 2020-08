Reta: “el delegado no puede hacer cargo a la gente por la inseguridad”, dijo un vecino

6 agosto, 2020 Leido: 217

Armando Schneider, comerciante de Balneario Reta y referente de la FM Océano, aseguró que fueron negativas las repercusiones en la localidad de las declaraciones del delegado Oscar Toledo, quien por LU 24 consideró que “nos conocemos todos y que nos esté pasando esto (en relación a la problemática delictiva) es pura y exclusivamente culpa de todos los que vivimos en Reta”.

Schneider aseguró que faltan recursos para la seguridad, y que al mismo tiempo la crisis socioeconómica derivada de varias temporadas turísticas sin buenos resultados y el advenimiento de la pandemia hicieron que se produzcan hechos delictivos como el robo de garrafas y otros elementos. “Hasta que sucedió este hecho gravísimo a la familia Zingales, el patrullero que teníamos era un utilitario. Y el delegado no dijo nada, no reclamaba ni por eso ni por la falta de recursos humanos y hasta combustible. Los trabajadores de seguridad han ido caminando a los retenes de la ruta. Por eso indigna que nos diga que los responsables somos los ciudadanos que pagamos los impuestos”, sostuvo.

“No puede, la persona que dirige los destinos del pueblo, hacernos cargo a los vecinos de los problemas de inseguridad. Y mucho menos decir que ‘todos saben’, porque si ‘todos saben’, entonces él también sabe quiénes son los autores de los robos. ¿Por qué no denuncia?”, se preguntó Schneider.

El vecino aseguró también que ante las dificultades económicas que viven muchos vecinos, que han visto paralizada su principal fuente de trabajo como es la construcción, “la Delegación tampoco está presente”.

Volver