Reta: el mar se “comió” el túnel submedanal

9 mayo, 2026 0

La acción del mar no perdonó a Balneario Reta, ya que el intenso temporal literalmente se “comió” el túnel para acceder a la costa.

De acuerdo a lo que expresó el delegado municipal Diego Zyncenko “es tremenda la cantidad de arena que sacó, el daño que hizo, comenzó el lunes y ahora quedó al descubierto”.

El funcionario además dio cuenta de los trabajos realizados durante la jornada de este sábado, para hacer que desagoten las calles, en la zona de Cayastá y calles 32 y 11, en ésta última se hizo un trabajo para que los vecinos puedan salir, con la colaboración del equipo de tareas municipal de Tres Arroyos “que se puso la camiseta de Reta nuevamente”, según dijo y anticipó que este domingo realizarán una recorrida para evaluar la situación en horas de la mañana.

Daños en Balnearios

Zyncenko dijo que se constataron daños materiales en la zona de los balnearios Walter´s y Rakos, con mayor intensidad por el temporal, causando destrozos en ambos y barriendo el gimnasio de playa de Tequila, que quedó contra el túnel.

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