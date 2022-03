Reta: Graves consecuencias por el ciclón en el Hotel Terrazas Cayastá

26 marzo, 2022 Leido: 3086

El fenómeno de viento y lluvia que azotó las costas de nuestro distrito tuvo su mayor presencia en la localidad de Reta, donde las consecuencias para el Hotel Terrazas Cayastá fueron graves, situación que anticipó el cierre del complejo.



Ezequiel Presa, concesionario del Hotel dijo: “se venía anunciando una situación climatológica difícil, con alertas, pero yo veía que se ponía todo más fuerte que lo pronosticado, contra la naturaleza no se puede y fue algo catastrófico realmente, nunca nos había pasado.

Soplaron vientos de más de 100 km durante dos días, eso hizo que se acumule mucha arena sobre los vidrios que tenemos en el frente del hotel, y estallaron los vidrios, quedaron sólo los parantes. La pileta quedó completamente tapada y esta situación hizo que se anticipara el cierre, pensábamos estar un mes más, pero no podemos hacerlo.

Los daños son importantes y onerosos para poner todo en condiciones, tenemos cobertura que seguramente responderá sobre la situación.

No conseguimos personal eventual para hacer la limpieza, es trabajo a pulmón y compromiso, pero no encontramos gente para hacerlo, pero haremos lo necesario para poder dejar todo listo para cumplir con las reservas de semana santa, porque es un compromiso contraído”.

