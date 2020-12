Reta inauguró la temporada con la presentación de la Oficina de Informes Turísticos

Con un acto realizado esta mañana, que incluyó la apertura de la Oficina de Informes Turísticos en el acceso a la localidad, quedó inaugurada la temporada estival en Reta.

Participaron el intendente Carlos Sánchez, el director de Turismo, Francisco Aramberri, y el delegado municipal, Oscar Toledo, entre otras autoridades que se hicieron presentes.

Agradecido con Sánchez, Toledo pidió “conciencia y tener siempre presente el protocolo”

Tras pedir un aplauso para conmemorar en la oportunidad el 91° aniversario de la localidad, teniendo en cuenta que no se pudo realizar la celebración correspondiente por la pandemia, Toledo expresó palabras de agradecimiento para con el jefe comunal que “me ha ayudado y dado una gran mano para poder tener en Reta una obra más de las tantas que hemos tenido con el gobierno vecinal”. Destacó que la Oficina de Turismo “es algo que anhelábamos de hace muchísimo tiempo y que esté enclavada en el lugar que corresponde. Es algo que tanta falta hacía para que, al llegar, la gente pueda informarse e interiorizarse en todo lo que es turístico en nuestra localidad”.

También manifestó que en “esta temporada atípica que vamos a tener, me está dando vuelta en la cabeza hace rato cómo manejamos este tema de la pandemia. Somos nuevos en estos, no sabemos cómo vamos a hacer para que podamos salir ilesos de este problema en este verano, en el que se nos va a venir toda la gente de Buenos Aires”. En ese sentido, pidió “conciencia y tener siempre presente el protocolo para todo, eso nos va a llevar a salir victoriosos de esta pandemia”.

Asimismo, le solicitó “al pueblo, a las instituciones, trabajar en conjunto para que salgan estas obras que estamos necesitando en Reta y muchas más que van a venir, ya que tenemos muchos proyectos para el año que viene”.

Por último, el funcionario deseó “una buena temporada para todos”.

Aramberri: “esta temporada va a traer beneficios”

En su discurso, Aramberri señaló que “estamos frente a la inauguración de una temporada que, tal vez, no es la que deseamos, con esta pandemia que comenzó a mediados de marzo de este año y hasta el día de hoy la tenemos”. Y dijo que “ante esto el Departamento Ejecutivo y el estado municipal queremos tenerla en las mejores condiciones: bienvenida sea”.

Valoró que desde la comuna se “ha estado trabajando en las distintas áreas con sus protocolos, el ordenamiento y los lineamientos que vamos a tener en una temporada que creo va a traer beneficios: va a venir público que antes no venía a Reta y la estadía en los lugares será mucho más extensa, ya no habrá turismo golondrina, el movimiento económico que se va a generar va a ser mucho más amplio que el de años anteriores”, consideró.

El Director de Turismo agregó: “tendremos que estar atentos desde el Departamento Ejecutivo para que los protocolos existente en los diferentes lugares se cumplan, que sea una ayuda mutua entre el privado y el Estado para llevar esta pandemia. Lo que importa es que el servicio sanitario y nuestro querido Hospital Pirovano pueda atender a la gente que seguramente tendrá algún síntoma de Covid”.

También resaltó el “esfuerzo muy grande que se hace desde el Municipio para que sea una temporada tranquila y que el veraneante pueda disfrutar”.

Repasó que se emprolijaron algunos sectores de la localidad y que es intención proteger aún más el paisaje de la albufera.

“La Oficina de Turismo marca la presencia del Estado y del vecino de Reta cuando entra un turista”, remarcó al tiempo que afirmó que se está trabajando en la colocación de cartelería y señalización.

Aramberri agradeció “el esfuerzo y empeño” puestos de manifiesto por el delegado municipal y sus empleados para ejecutar esta obra, y también al director del ente Vial, Héctor Poggi, al secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, por concurrir a explicar los protocolos existentes junto a él, y al secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra, que “ha estado trabajando full para que podamos proteger a los vecinos y turistas”.

“Esperemos que sea una temporada que podamos disfrutar de la mejor manera, que todo salga con la mayor normalidad posible y sea lo más beneficiosa para el pueblo de Reta”, concluyó.

Sánchez destacó las mejoras y anunció que seguirá gestionando la red de agua

El intendente Carlos Sánchez, por su parte, destacó el reciente arribo a sus 91 años del Balneario Reta, y realizó un balance de la localidad turística a la que, dijo, concurre desde que era apenas un chico de 10 años. “Reta ha ido cambiando y mejorando con mucho esfuerzo, y hoy tenemos el orgullo de que, fuera del distrito, mucha gente conoce este lugar, y lo conoce bien, y sabe de la calidad turística de sus playas, de su forma, de la tranquilidad y las cosas que generan admiración en Reta, en cualquier lugar del país. Y eso me pone orgulloso y ancho, pero reconozco el esfuerzo que les cuesta a los retenses y a todos los tresarroyenses que se sigan haciendo cosas. Por eso corresponde hacerles un homenaje a todos los que viven y trabajan aquí, y destacar el futuro de esta playa, que es absolutamente distinta incluso a los otros balnearios del distrito, es muy promisorio”, sostuvo el jefe comunal.

“Este trabajo se hace entre todos, todos juntos, con las instituciones, con la Sociedad de Fomento, y esta unión es la que hace tener esperanza en el futuro. Desde la educación hasta el trabajo, el medio ambiente, la obra pública, todo eso debe unirse en dar lo mejor para Reta”, señaló Sánchez, quien reconoció también los trabajos de mejoras como arreglo de calles, cortes de pasto, que se realizan desde la delegación.

Destacó lo hecho en materia de salud, y en cuanto a la seguridad, la que reconoció como una cuestión “álgida”, anunció la concreción de una nueva dependencia para la Policía, y un centro cultural a abrirse en el espacio que dejará la fuerza de seguridad.

En cuanto al trabajo en playas, aseguró que se trabajó mucho con los guardavidas para mejorar las condiciones de prestación del servicio desde el punto de vista del personal, la organización y aspectos administrativos. “Recién les entregamos algunos elementos menores en un acto simbólico, pero tienen una camioneta en buenas condiciones, otra que se agrega al servicio, moto de agua, cuatriciclo, todo para contribuir a que puedan trabajar sin inconvenientes y para la seguridad de los turistas”, describió Sánchez.

Y puso énfasis, nuevamente en este tramo de su discurso, el intendente abogó por el trabajo conjunto entre todos los actores involucrados en el desarrollo de una temporada de verano “muy importante, dirigida entre todos, juntos, al turismo que es nuestro fuerte. Y sin olvidar que hace dos meses no sabíamos si iba a haber temporada, incluso pensamos que no sería posible tenerla. Pero llegó el día, y a pesar de lo difícil que ha resultado transitar por esta pandemia, si todos colaboramos, cumplimos con los protocolos y nos respetamos unos a otros, con un gobierno municipal muy presente no tendremos por qué lamentar hechos desagradables”.

Finalmente, el intendente repasó las obras concretadas en los últimos días para la apertura de esta temporada, entre las que destacó la inauguración de la nueva Oficina de Turismo, la reubicación del Destacamento Policial, la iluminación del acceso, el trabajo en la Albufera y el rol del delegado en la organización de las tareas de mejora. Y anunció que se seguirá gestionando por la red de agua para la localidad.

