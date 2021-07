Reta: Incertidumbre en Walter´s por fin del plazo para reforma del balneario

7 julio, 2021 Leido: 88

La adaptación a las nuevas normativas para los balnearios afecta a los concesionarios de los mismos, en plena pandemia ante el acortamiento y vencimiento de los plazos para la correspondiente reforma que los convierta en sustentables, de acuerdo a lo sancionado oportunamente.

Las demoliciones de La Barra y recientemente Borneo en Claromecó continuarán en la costa tresarroyense, tal lo previsto.

Desde Walter´s, el tradicional balneario retense, Walter Pereyra, su propietario, sostuvo que “estamos muy mal anímicamente, mi señora con 70 años y yo con 84, vivimos acá y se anuncia la llegada de un topador para el 17, no sabemos dónde vamos a llevar las cosas, esperamos que se pueda resolver de otra manera”.

Pereyra dijo también que no pudieron cumplir en término debido a la pandemia con las reformas, pero que realizaron inversiones para la última temporada,con la construcción de nuevos baños, y que “la estructura está sustentada sobre pilotes de cemento, y sobre roca no sobre arena, y las zapatas fueron diseñadas por un arquitecto”, y ahora nos exigen que sea sobre madera”.

En otro aspecto, reiteró los pedidos para que se pueda evitar que la calle de acceso a Walter´s se cubra de arena, durante todo el año, con alguna obra que pueda contener al medano, como un enquinchado, a la vez que sostuvo que “invité al nuevo delegado a que se acerque para conversar al balneario para ver cómo podemos brindar lo mejor a quienes nos eligen como lugar turístico; no se ha dado esa reunión, se lo ve caminar por la playa pero no se ha acercado: veremos cómo sigue esto”.

Pereyra destacó el operativo de vacunación contra coronavirus llevado a cabo recientemente, ya que vino a cubrir un tema importante como la imposibilidad de traslado de los residentes en el balneario a la ciudad cabecera-

Volver