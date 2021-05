Reta: Oñatibia comentó sobre los diversos trabajos que se están realizando en la localidad

6 mayo, 2021 Leido: 37

A días de que se cumpla un mes de que haya entrado en funciones el nuevo delegado de Reta, Horacio Oñatibia, el funcionario comentó en LU24 cómo se encuentra la localidad balnearia y cuáles son las principales obras y trabajos en agenda para las próximas semanas.

En primer lugar, Oñatibia indicó que “estamos organizando lo que es la estructura de la delegación” ya que “parte de las instalaciones de lo que era la matera de los empleados, se dio en comodato a la policía en lo que es la nueva estación policial, estamos reconstruyendo para que los empleados tenga su lugar, no solo de descanso, sino de organización de la jornada”.

Asimismo, el delegado sostuvo que “por otro lado, tuvimos un temporal esta semana, casi que nos tapa el túnel de desagote, ahí estuvimos con trabajos de sacar la arena, con la retro excavadora y desagotando todo lo que es lo pluvial del pueblo, por si llega a venir un invierno llovedor porque acá sabemos que se complica con el tema del drenaje”.

Entre otros de los trabajos que se están llevando a cabo, comentó que también “estamos organizándonos con los trabajadores del corralón, para juntar ramas, hay mucho pasto también para cortar, lo que rescato de todos los empleados es la buena voluntad y buena predisposición para el trabajo, con la maquinaria escasa que tenemos” y añadió “hay que tener en cuenta que Reta se ha expandido mucho en superficie y cada vez se requiere más de maquinarias, cortadoras de pasto”.

Oñatibia, también expresó que se encuentran en permanente comunicación con los vecinos, principalmente “atendiendo los reclamos”, que principalmente en ésta época se basan en podas y luminarias. “Sabemos que es un pueblo que vive del turismo y para atender bien al turista la gente de acá tiene que estar bien” afirmó, y en ese sentido agregó que “hay gente que esta esperanzada y que no baja los brazos, y en general es así, mucha gente reclamando, pero ven una luz de esperanza para sacar nuestro querido Reta adelante”.

Para finalizar, el delegado de Reta, reconoció que “todos comprenden que yo recién empiezo y que una persona no puede hacer maravillas en un mes que lleva de gestión”, por lo que agradece el trabajo en conjunto no solo con los empleados municipales, sino también a los vecinos, y el acompañamiento de los funcionarios del departamento ejecutivo.

Volver