Reta: Sánchez puso en funciones a Oñatibia y agradeció el esfuerzo de Toledo

12 abril, 2021 Leido: 11

El intendente Carlos Sánchez puso en funciones hoy al flamante delegado municipal en Balneario Reta, el biólogo Horacio Oñatibia. En un encuentro breve, que tuvo lugar en la sede de la Delegación, el jefe comunal agradeció “el esfuerzo, el trabajo y la voluntad para que Reta se pueda sostener y crecer” a Oscar Toledo, y al personal que lo secundó en la dependencia. Y calificó como “un gran desafío el que aceptó Horacio Oñatibia, un hombre del distrito que estuvo siempre en Reta cuando su trabajo lo permitía”.

Toledo, por su parte, agradeció “a todo el gabinete por haberme dado la mano que me dieron”, al tiempo que aseguró irse “contento por haber alcanzado este puesto”. Su sucesor, Oñatibia, aseguró que ya se siente “parte del equipo” y que en Reta “hay mucho para hacer”.

Agradecido

Toledo fue quien tomó la palabra en primer lugar, y expresó su agradecimiento al Intendente Municipal por “haber tenido la suerte y la posibilidad de haber llevado adelante estos tres años el destino de Reta” y también manifestó que “hoy más que nada, más allá de dejar el puesto, me siento contento porque voy a tener un compañero más, en el cual me voy a apoyar, y él también se va a apoyar en la experiencia que tengo de trabajo”.

Asimismo, sostuvo que cuentan por supuesto, que en conjunto “con el compromiso del Sr. intendente en todos los trabajos que vamos a realizar de aquí en más” se podrá seguir haciendo crecer al balneario. Y destacó también, que tanto desde el departamento ejecutivo, la delegación y la población en general “cada uno en su momento me dio el respaldo y la ayuda que en su momento necesite, como ahora también se la van a dar a él”.

Para finalizar, agradeció y se comprometió a “seguir trabajando desde el lugar que siempre lo hice”, y añadió “esto es un equipo, que trabajamos todos en conjunto, y hacen que las cosas se faciliten aún más”. “Gracias a todo el gabinete por haberme dado la mano que me han dado sin conocerme, y me voy contento del puesto de delegado” concluyó.

“Entro sintiéndome parte el equipo”, sostuvo Oñatibia

Por su parte, Horacio Oñatibia, asumiendo su nuevo puesto de indicó “desde el primer dia me sentí muy cómodo en el trato, y vi que se trabajaba mucho en equipo en la Municipalidad de Tres Arroyos, y me lo han ido corroborando en las sucesivas reuniones que hemos tenido”. Además sostuvo que “creo que todas las áreas se interrelacionan y se ayudan, yo entro así, sintiéndome parte del equipo, con el acompañamiento de delegados de otras localidades y la verdad que agradezco y me siento muy acompañado” expresó el delegado entrante.

En cuanto al inicio de actividades, manifestó “arranco hoy, en Reta hay mucho por hacer, la primer actividad es convocar a diversas entidades. Ya estuvimos con la sociedad de fomento, y convocaremos a otras entidades también”. Además, expresó que “ya todos saben de la importancia del Túnel, del desagote pluvial, ampliar las bajadas de la playa porque está viniendo cada vez más cantidad de turistas, el tema de la albufera y su conservación”, como otros de los puntos importantes en la agenda de trabajo.

Para finalizar, y entre los agradecimientos, lo hizo extensivo a Toledo y dijo “quiero agradecerle a Oscar, que no es un delegado saliente, porque se queda trabajando con nosotros, y vamos a estar trabajando codo a codo”. También al Intendente Carlos Sanchez, “por haberme confiado esta representación suya en la localidad de Reta”.

“Nadie tiene la verdad ni es patrón de estancia”

Sánchez destacó la presencia de buena parte de su gabinete en el acto de asunción del flamante delegado, y también la de las instituciones. “Es fundamental trabajar a pleno en conjunto con ellos, no solo hay que decirlo sino hacerlo, y sabemos que es un esfuerzo grande comunicarse constantemente para consensuar todos los proyectos e iniciativas para que Reta avance. Acá no va a pasar como muchas veces se hace que lo que hizo el que se va está mal, y lo que hace el que viene está bien. Hay cosas por corregir y otras por continuar para que se sumen a las nuevas ideas, pero siempre en comunicación y diálogo con las instituciones. Nadie es dueño de la verdad ni el patrón de estancia”, sostuvo el jefe comunal.

“El turismo está siendo cada vez más importante para Tres Arroyos, que está creciendo por el campo, la industria y el comercio pero también por sus propuestas turísticas en localidades balnearias, campos, estancias, cuestiones que hay que trabajar de manera planificada. Todo esto, hermanado y aunado con la fuerte voluntad de trabajo de los equipos que nos acompañan en la gestión, es el camino para seguir logrando cosas y creciendo. Y con toda la Municipalidad vamos a acompañar a Horacio Oñatibia para seguir caminando en estas huellas que hemos planteado”, concluyó.

