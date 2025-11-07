Reta se prepara para la 13ª edición del concurso de pesca del Instituto Almafuerte

Se viene la décimo tercera edición del concurso de pesca del Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas, que se realizará el 16 de noviembre en el Balneario Reta. La venta de inscripciones anticipadas cerrará este sábado, y desde la organización destacaron el alto interés del público. Karina Galván, referente del evento, comentó en conversación con LU24 que las expectativas son muy buenas.

“Se está vendiendo muy bien, el clima da bien y todo el mundo quiere ganarse el Fiat Cronos cero kilómetro”, señaló, con relación al premio mayor del sorteo para quienes adquieran la anticipada. Este año el concurso entregará 200 millones de pesos en premios y tres vehículos.

Las inscripciones anticipadas se podrán adquirir hasta este sábado a las 12 de la noche. El cupón ganador del Fiat Cronos 0 km no requiere presencia en el predio al momento del sorteo. A partir del sábado y hasta el mismo domingo 16, también se recibirán inscripciones para participar del sorteo de una camioneta Ford Ranger 4×2 entre todos los pescadores inscriptos.

En cuanto a los valores, la inscripción general cuesta 140 mil pesos, mientras que damas y cadetes abonan 125 mil. Los cadetes deben tener hasta 12 años cumplidos al día del concurso. Puede abonarse en cuotas, con tarjeta o mediante transferencia bancaria. Quienes lo hagan a distancia reciben la constancia de inscripción para retirarla el fin de semana del evento. La entrega será el sábado desde las 14 en el anfiteatro de la calle 48 de Reta, y el domingo desde las 6 de la mañana.

La cancha de pesca tendrá una extensión total de unos 22 a 23 kilómetros y estará dividida en dos sectores. Abarcará desde la bajada de pescadores hacia el río Quequén, en dirección a Marisol; y desde el Barco Hundido hacia el Caracolero y Claromecó, hasta la tranquera. Todo estará debidamente sectorizado y señalizado, con controles distribuidos a lo largo del recorrido.

Galván adelantó además que la organización cedió una inscripción para sortear en la radio, por lo que este sábado se sumará un finalista más antes del sorteo final entre seis finalistas. “Siempre agradecemos la difusión. LU24 nos acompaña desde el primer momento y tenemos una relación muy linda”, expresó.

El concurso espera vivir una jornada de gran participación y un ambiente festivo el próximo 16 de noviembre en Reta.

