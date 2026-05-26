Reta tendrá médico nuevo el viernes

26 mayo, 2026 12

Este miércoles, cuando autoridades locales viajen a Reta a poner en funciones al delegado interino, Daniel Civetta, anunciarán que se dará un paso adelante importante en materia de salud pública.

Quedará oficializado ante la comunidad que el viernes se designará nuevo médico permanente para el pueblo tras la convocatoria pública que se hizo últimamente.

La medida, acertada por cierto, traerá mayor tranquilidad a la población hoy con necesidad de fortalecer la atención médica en Reta.

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