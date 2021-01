Reta: Toledo realizó un balance sobre la reunión de ayer con vecinos autoconvocados

Oscar Toledo, delegado de la localidad de Reta, dialogó esta mañana con LU24 para comentar como se viene desarrollando la temporada, principalmente un balance de la primera quincena, y por otra parte, el resultado de la reunión de ayer con vecinos autoconvocados.

Según indicó Toledo, las cuestiones climáticas de la primera quincena hicieron que los trabajos de mantenimiento hayan requerido mayor dedicación “tenemos un equipo como tienen todas las delegaciones” sostuvo, y considerando la extensión y las condiciones naturales de Reta expresó que la intensión es “poder brindarle al turista un pueblo ordenado, pero cuando es naturaleza extrema juega un papel preponderante la inclemencia del tiempo”.

Por otra parte, explicó que tal vez muchos vecinos desconocen cuestiones técnicas del mantenimiento de las calles por lo que “desde hace 3 o 4 años, la napa no se va abajo del todo, nosotros a partir de septiembre podíamos ir trabajando las calles, llovía pero la napa estaba bien abajo” y explicó que lo que está sucediendo es que “ahora la napa está ahí nomás, ahora tenemos que empezar en noviembre según como venga de llovedor, y no alcanzamos porque no nos dan los tiempos”. Y en ese sentido agregó “si tocamos las calles con la napa arriba terminamos haciendo más desastre, Reta está en un pozo, y por eso la napa se viene cada vez más arriba”.

Otra de las cuestiones que plantearon en la mañana de ayer los vecinos autoconvocados, es la apertura del túnel para el paso peatonal y con respecto a esto el delegado retense manifestó “el túnel está soportando un peso tremendo de la cantidad de arena que tiene arriba y el temporal hizo que ingresara el mar y se llevó la arena del piso del túnel e hizo que quedara en el aire y se quebrara, se puede pasar pero no está en las mejores condiciones” y al respecto sostuvo que “nunca fue un lugar para que pase la gente, era un desagüe”. Por lo que desde la delegación se está evaluando la posibilidad de crear una especie de rambla para que la gente pueda atravesar el médano.

Las bajadas fue otro de los ítems que se tocó en la reunión de ayer, y expresó “me mandaron un topador de Tres Arroyos y en este momento prácticamente tenemos solucionado el trabajo de las bajadas”. Además de los trabajos permanentes de mantenimiento, indicó que la idea está en “ensanchar un poco alguna de las bajadas con tosca, para que tenga más capacidad para vehículos”, aunque es un tema que implica dificultades ya que “la ley no permite tocar los médanos”, por lo que hay una “lucha” entre la demanda de turistas y vehículos con intensión de utilizarlas y la ley que prohíbe la manipulación de los médanos.

Luego del repaso por los temas principales de la reunión del día de ayer, y en general por los temas que son la diaria en su labor como delegado manifestó “yo también vivo acá todo el año” en ese sentida, comparte el deseo de tener una localidad en condiciones, pero aseguro que requiere mucho trabajo. “Nos falta siempre presupuesto, pero tenemos que ser conscientes que hoy por hoy es así, vamos haciendo lo que se puede con el esfuerzo mancomunado para poder paliar con el momento que estamos viviendo” y agregó que “poder tener más vehículos para tener una respuesta más rápida” implica un gasto que no se puede realizar.

Aunque destacó la colaboración constante de otras áreas municipales para el arreglo de la localidad, explicó que no siempre están disponible porque se encuentran permanentemente en funciones, por lo que existen situaciones en las que desperfectos en las máquinas de la delegación pueden atrasar las labores.

