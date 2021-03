Reta: Toledo reconoce el cruce con las jóvenes y mantiene su postura

12 marzo, 2021 Leido: 607

El delegado municipal en Reta, Oscar Toledo, consultado por LU 24 respecto a las acusaciones emitidas por dos jóvenes contra su persona por haberlas llamado “faloperas” y “cabezas quemadas” en un encuentro que se produjo luego que se tapó por un mural en homenaje a Jonathan “Tincho” Vidal, un rapero tresarroyense que falleció en un accidente en moto en Tres Arroyos, dijo que “es cierto, les dije faloperas de mierda y que tienen la cabeza quemada”.



“Pareciera que esto es más relevante que lo que hacen ellos; a quien intenta hacer las cosas bien se lo castiga. Las conozco desde chicas, hay otros que son de Copetonas”, afirmó.

“Creo que alguien les dice “andá, metele ficha y grabalo”, dijo Toledo y agregó que “solo graban lo que les conviene, yo estoy tranquilo porque conozco a esta gente, algunos vienen de Copetonas, son un grupo que cada vez se está haciendo más grande y creo que habría que tener un poquito más de cuidado. Se los dije y se los voy a seguir diciendo”, sostuvo Toledo.

“Si mañana me dicen que me vaya me voy, pero no he presentado mi renuncia”, aclaró y dijo que “estamos haciendo un trabajo bastante grande con la plaza para tratar de mantener el pueblo en condiciones; si me hubieran pedido les hubiera dado otro lugar porque me parece que ahí no corresponde; creo que tienen que tener un poco más de respeto, yo creo que la libertad del ciudadano termina donde empieza la del Estado; si eso es de la municipalidad no tengo que pedir permiso para pintar un pilar, no soy de negarle nada a nadie pero me gusta que me consulten. Ahí va a ir el busto del Almirante Brown, que estamos consiguiéndolo”.

“La gente de bien, de Reta, no toleramos esas cosas que vienen de afuera, es tierra de nadie, no es la primera vez que tenemos un altercado así”, finalizó.

