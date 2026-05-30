Reta y San Mayol cuentan oficialmente con médicos

30 mayo, 2026 25

Este viernes, las localidades de San Mayol y Reta recibieron a los nuevos profesionales médicos que se incorporan a sus respectivos centros de salud, fortaleciendo así la atención sanitaria en cada comunidad.

En San Mayol, el profesional designado es Rodríguez Pablo Ramón (MP 120217) el cual irá una vez al mes, recuperando el servicio; mientras que en Reta se desempeñará Torres Ybánez Marcelo (MN 127247) quedando, de manera permanente a disposición. Ambos fueron recibidos en las localidades por Juan Manuel Serna, Director de Asistencia Primaria de Salud.

“Estas incorporaciones representan un paso muy importante para continuar fortaleciendo el sistema de salud del distrito. Contar con dos médicos más permitirá realizar un mejor seguimiento de los pacientes y sus tratamientos, profundizar las tareas de prevención y brindar un acompañamiento más cercano y constante a los vecinos”, señalaron desde el municipio.

También expresaron que “esta medida complementa el valioso trabajo que vienen realizando los médicos de guardia y el resto del personal de salud, quienes han estado presentes para resolver y acompañar cada vez que la comunidad los necesitó”.

Por otra parte, durante la semana se distribuyeron insumos médicos, materiales descartables y vacunas antigripales en distintos San Mayol, Copetonas, Reta y Micaela Cascallares.

“Garantizar el acceso a la salud en cada localidad, es estar presentes donde más se necesita. Fortalecer la salud pública es acompañar y dar respuestas para cada vecino”, finalizaron.

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