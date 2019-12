Retenciones al campo: Para De Velazco “es una pésima noticia. Cae como un baldazo de agua fría al productor”

14 diciembre, 2019 Leido: 92

Tras las medidas implementadas hoy por el gobierno nacional de incremento de retenciones al campo, el Presidente de CARBAP, Matías De Velazco, consideró “una pésima noticia para el sector”.

“Estaba dentro de las posibilidades, había rumores y cuando llega la confirmación es una pésima noticia y una mala noticia para el sector. Salió publicado hoy en el Boletín Oficial, estamos cerrando números. Esto cae mal, no gusta”, sostuvo indignado.



Consideró que “caen las retenciones en medio de una seca terrible, la zona seca es muy grande y esto cae como un baldazo de agua fría al productor. Baja el ánimo de inversión, rememora un recuerdo de los que fue el período anterior del kirchnerismo. Estos cambios generan falta de previsibilidad; como va terminar esto no se sabe. El malestar es grande”, señaló.

Para De Velazco, el campo quería apoyar produciendo, “creo que le está errando con la medida el nuevo gobierno. Lo del cierre del registro de exportaciones creo que es hasta ordenar este nuevo esquema, espero que no sea a lo que estábamos acostumbrados, sería una pésima noticia”.

