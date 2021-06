Retiraron el perro muerto de Tacuarí al 400

3 junio, 2021

La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, informó que personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos recogió el cadáver del perro arrojado en Tacuarí al 400.



En este sentido desde el área insistieron en la tenencia responsable de mascotas y remarcaron: “Tener un perro en la calle, que transita su vida corriendo y agrediendo transeúntes, produciendo accidentes, no teniendo buena vida él ni los humanos que lo rodean no debe ser naturalizado. No es posible que la tenencia irresponsable culmine descartando un cadáver en una vereda. Situación que se repite muy a menudo y la Municipalidad resuelve rápidamente. Si ya el cuerpo de una mascota que brindó su cariño ni siquiera se entierra en el patio de nuestra casa, como se hacía en tiempos pasados; al menos que sea digno de ser colocado en una bolsa de consorcio en el basurín de nuestra vereda. De esa forma, Transportes Malvinas lo recogerá durante la noche”.

Cabe señalar que vecinos reclamaron por LU 24 el retiro del mismo, ya que se encontraba desde hace dos días y no sabían si el can fue atropellado o pudo haber sido envenenado.

