Retorno al Consumo en la Cooperativa Obrera: más de 456 millones de pesos distribuidos entre los asociados

29 abril, 2021 Leido: 269

La devolución a los asociados de los excedentes anuales de las cooperativas, constituye una de las normas esenciales que las caracterizan y califican como tales, y asimismo las distinguen respecto de otras organizaciones. En la Cooperativa Obrera comenzó el Operativo Retorno al Consumo, y Pablo Barbieri, Subgerente General del supermercado, comentó en LU24 de que se trata éste retorno a los asociados.

Según indicó Barbieri, en ésta ocasión, el retorno de la Coope “llegó con un poquito de retraso, porque esto corresponde al ejercicio económico que cerro en febrero del año pasado, es el retorno que hubiera correspondido pagar en agosto del año pasado, la pandemia nos dio algunas dificultades a la Cooperativa Obrera y a otras cooperativas, que es la posibilidad de realizar asambleas”.

Detallando sobre las características de éste retorno, el Subgerente expresó “tiene que ver con la naturaleza de lo que son las cooperativas, son empresas sociales, que el objetivo no tiene que ver con el lucro o rentabilidad, sino con cubrir la necesidad de los que forman parte de la cooperativa” y continuó explicando “al no haber una búsqueda de lucro, cuando termina el ejercicio económico, se ve el resultado que hubo, y si hubo un resultado positivo, es un excedente en la Cooperativa, ese sobrante se debe devolver a los asociados, de manera proporcional a las operaciones, proporcional al consumo”.

Para que los asociados puedan conocer de cuánto se trata éste retorno, Barbieri expresó “hay tres maneras simples, la más simple de todas es mirar el ticket, que al final del ticket figura el resumen de los datos, el número de asociado, cuál es su capital y cuál es su disponibilidad a retirar”, otra alternativa sería “con el número de asociado del ticket y el número de documento, entra a la página web de la cooperativa, carga esos datos, y ahí figura cuanto consumió en el último ejercicio y en función de esto, lo que corresponde del retorno, que es el 0,75% de los consumos realizados a lo largo del año, y el interés tiene que ver con que en un contexto, y hay un interés que se paga al capital constituido de cada asociado”, y finalizó “y la tercer alternativa es una app Mi coope, bajando esa aplicación uno puede tener detallado con todo lo que tiene que ver el retorno”.

El retorno mencionado estará disponible hasta la próxima asamblea, por lo que este año habrá dos retornos, si se logra concretar la asamblea en el mes de agosto, y además, si la persona no lo utilizó, el capital queda en la cuenta del asociado.

