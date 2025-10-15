Reunión de coordinación para el cuidado de los caminos rurales

Este miércoles por la mañana, el nuevo Director Ejecutivo del Ente vial, Juan Elgart, mantuvo una reunión con Juan Apolonio Secretario de Seguridad, el Comisario Fernando Bahía (subcoordinador zonal de Policía Rural) y el Subcomisario José Romero (jefe del C.P.R. Tres Arroyos).

El encuentro tuvo como objetivo, además de la presentación formal de las autoridades, definir líneas de trabajo conjuntas entre las tres fuerzas para fortalecer el control sobre los caminos rurales del distrito.

Se acordó intensificar las tareas de patrullaje y control para evitar el tránsito indebido de camiones o productores que puedan deteriorar las vías, buscando así preservar los caminos y mejorar su mantenimiento en beneficio de todos los vecinos.

