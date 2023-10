Reunión de ex alumnos de la Escuela Nº2 de Vazquez

6 octubre, 2023

Este domingo, la Escuela Nº2 de Vazquez va estar reuniendo ex alumnos para realizar un almuerzo y este viernes por la mañana, en diálogo con LU 24, Javier Argentieri comentó todo acerca de este evento en particular.

En este sentido, Argentieri, explicó: “siempre tuve en contacto con todos los ex alumnos, mayores y menores que yo. Había algunos que hace más de 40 años no se veían y surgió la idea de juntarse, aquellos de 48 a 60 años.”

Y agregó: “el año pasado volvimos con la organización y la idea es hacer es algo a la canasta y pasar una linda tarde. Si cobras tarjeta los costos son elevados, y a la canasta es mucho más económico. Será en el club pegado a la escuela, yo abriré a las 10 de la mañana así que quién quiera puede venir desde esa hora, queremos pasar un lindo rato y compartir anécdotas”.

