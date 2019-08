Reunión de panaderos en la Cámara Económica: “La preocupación es grande y caótica para todos”

El Secretario del Centro de Panaderos de Tres Arroyos, Leandro Martinez, dijo que “la preocupación es grande y caótica para todos”. Por ello esta noche los panaderos se reunirán a las 21 horas, en instalaciones de la Cámara Económica de Tres Arroyos para tratar la problemática.



“Queremos ver de qué manera podemos ir aguantando, no pasar todo el precio al costo del pan porque también la gente no tiene plata, es una situación bastante problemática”, aseguró a LU 24 Martinez.

No solo hizo referencia a la suba de la harina sino también a los otros costos como luz, gas y el sueldo de los empleados. “En la panadería hoy prácticamente subieron todos los costos, los lácteos pasaron un 15% arriba desde el lunes, una caja de manteca estaba costando $5000 y hoy está costando $7000, hay algunos que no te entregan, hay otros que te entregan un precio a facturar a futuro y con la harina está pasando lo mismo”, expresó.

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, como eliminar el IVA a alimentos básicos, Martinez manifestó que “el tema es que la gente no se quede sin comer pan, porque el pan es algo que se come todos los días”.

Finalmente invitó a todos los panaderos a unirse y ver de qué manera salir adelante.