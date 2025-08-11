Reunión en Claromecó con el sector turístico y entrega del sello “Servicio Registrado”

11 agosto, 2025 316

El martes 12 de agosto, se llevará adelante una reunión en Claromecó, entre el sector turístico y el ejecutivo municipal, representado por el Intendente, Pablo Garate; el Director del Ente Descentralizado de Claromecó, Nicolás Felipe; el Director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, Mauro Daddario, y la Directora de Turismo, Carolina Goicoechea.

La cita será a las 14hs, en el Espacio de Arte Qelaromecó (QEA), y es abierta a la participación de todos los prestadores de servicios de alojamiento, alimentación y afines al turismo. El motivo de la misma es generar un espacio de encuentro, para compartir los avances y adecuaciones en el Programa de Beneficios al Sector Turístico 3A y continuar construyendo las condiciones para el desarrollo y fortalecimiento del sector. Además, en el marco de la reunión, se hará entrega del sello distintivo de “Servicio Registrado”, a aquellos establecimientos que cumplan con los requisitos.

La reunión es abierta a todos los interesados, y quienes tengan alguna consulta previa deberán comunicarse con la Oficina de Informes de Claromecó.

Volver