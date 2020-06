Reunión entre la Sociedad Rural y autoridades del Comando de Prevención Rural

La Comisión directiva se reunió con los mandos locales del Comando de Patrulla Rural, Coordinador y Sub Coordinador de la fuerza, Comisario Inspector Leonardo Mostafá y Comisario Marcos Navarro, respectivamente, y previamente un día antes con el Jefe del CPR Tres Arroyos, oficial principal David Isea.



Con este último se habló de la seguridad de los campos y se lo puso en conocimiento de algunas situaciones, por su parte el jefe de la patrulla rural manifestó las condiciones edilicias del asentamiento de la patrulla en el predio de la Rural y puso énfasis en la falta de calefacción, por tal motivo nuestra entidad ya adquirió una estufa a leña a fin de ser instalada en el lugar.

Por su parte los coordinadores de zona tomaron conocimiento de planteos que se efectuaron sobre el tema de la seguridad en la zona rural y por su parte ellos también manifestaron la necesidad de poder contar con un edificio habitable para que funcione la dependencia, que no debe ser el mismo edificio donde funcione una patrulla. Este tema ya no es resorte de esa entidad, pero la misma se comprometió a gestionar antes las autoridades correspondientes.

