Reunión informativa sobre “Primavera segura”

10 septiembre, 2025 0

Desde la Dirección de Políticas para la Juventud en conjunto con la Secretaria de Seguridad, se invita a la comunidad a participar de una reunión virtual este Viernes 12 de Septiembre a las 19:30 hs con el fin de dialogar sobre las actividades previstas para la fiesta de la Primavera en Claromecó y la participación del municipio con “Primavera Segura”.

Julián Tornini expresó: “es importante que los padres estén al tanto de lo que vamos a hacer y puedan resolver sus dudas o inquietudes, así como también comentarles sobre el trabajo realizado estas semanas en las escuelas con la charla preventiva”.

Los y las interesadas deberán escribir al WhatsApp de Juventud 2983-456538 solicitando el link de la reunión.

