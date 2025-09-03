Reunión mensual de la Mesa de Gestión de Salud Mental

3 septiembre, 2025 0

Este miércoles se llevó a cabo el encuentro mensual de la Mesa de Gestión de Salud Mental.

En esta oportunidad, estuvo presente el Secretario de Seguridad con representantes de las fuerzas policiales, tránsito, patrullas urbanas, gabinete de Mediación y del Centro de Monitoreo.

El objetivo del encuentro fue afianzar estrategias de articulación entre ambos sectores, construir en forma conjunta un protocolo de actuación frente a situaciones de emergencia en Salud Mental e implementar acciones para reforzar la comunicación entre áreas.

Desde la mesa se agradece la participación a todas las instituciones, sectores y programas, y se resalta la predisposición de ambas secretarias (seguridad y salud) para el trabajo en conjunto.

