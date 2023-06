Reunión virtual del grupo de ayuda Resilientes

12 junio, 2023

Este miércoles desde las 21:15 horas y a través de la plataforma Zoom, el grupo de ayuda Resilientes realizará una reunión. Este grupo, tiene como tarea brindar apoyo a aquellos padres y madres que sufrieron la pérdida de sus bebés durante el transcurso del embarazo, el parto o después de nacer. A través de las redes, desde el grupo piden confirmación de asistencia.

En este contexto, la coordinadora Estefanía Lapasta dialogó con LU 24 y comentó: “las reuniones virtuales surgieron a partir de la pandemia. Es un nexo importante entre otras ciudades vecinas que no pueden asistir.” Y respecto al origen de la organización, detalló: “Nos formamos hace 6 años y hoy ya somos 25 o 30 familias, desgraciadamente, que integramos el grupo en Azul. Surgió a raíz de la pérdida de mi segundo hijo, cuando tenía 28 semanas de gestión y para mí ahí, comenzó un nuevo mundo para mí.”

Y agregó: “desgraciadamente muchas familias que pierden un bebé en esa etapa no lo consideran un hijo sino un feto y en muchísimos casos no nos entregan el cuerpo para poder despedirnos. No hay un apoyo psicológico por parte de las instituciones para poder sobrellevar esta difícil situación.”

Por otro lado, y en cuanto a las reuniones, Lapasta dijo: “hacemos reuniones virtuales cada 15 días. Consiste en acompañamiento y contención para familiares y se les da un espacio, para sentirse acompañados ante tanto dolor. Quien quiera puede sumarse, puede hacerlo sin problema. Es algo abierto para todo el público en general”

Finalmente y para el que desee conseguir más información, se encuentran en Facebook como: Resilientes Grupodeapoyoafamiliasenduelo o Instagram como @resilientes.grupodeayuda.

Volver