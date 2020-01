Reuniones y gestiones del Intendente de Monte Hermoso con funcionarios provinciales y nacionales

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, junto a funcionarios locales, se reunió con representantes de distintas áreas de los gobiernos provincial y nacional para adelantar gestiones, presentar necesidades y demandas de la localidad y empaparse de los futuros programas que se pondrán en marcha próximamente.

Entre los encuentros de los que participó, junto al secretario de Salud, Dr. Jorge Busca, fueron recibidos por el subsecretario de Gestión de Servicios del Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Alejandro Collia, a quien se le planteó “la necesidad de nuevo equipamiento para el Hospital Municipal como así también la posible ampliación de las áreas de Guardia y Farmacia”.

El Jefe Comunal se reunió también con el secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Avelino Zurro, “a quién informamos acerca de la situación económica de nuestro municipio”, manifestó.

Otro de los encuentros, en este caso junto a las secretarias de Desarrollo Social, Rosana Sotelo, y de Gestión Ambiental, Sandy Puleston, fue con la encargada de la cartera de Inclusión Social, Lic. Laura Alonso, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, “con quién hablamos acerca de las políticas sociales que se implementarán; además de todos los programas que puedan desarrollarse a futuro en Monte Hermoso”, especificó el Intendente.

Febrero con un nutrido cronograma de eventos, actividades y espectáculos

Monte Hermoso se prepara para disfrutar el mes de febrero continuando con la grilla de recitales al aire libre, espectáculos de primer nivel y actividades deportivo-recreativas para toda la familia.

Con actuaciones de primer nivel el sábado 1º de febrero, Monte Hermoso será escenario de la 6º Edición del Festival de Folklore Junto al Mar, que dará inicio a las 20.30 horas en la plaza Parque General San Martín. El festival también contará con clases abiertas de danza, se presentarán artistas y peñas locales y se brindará servicio de cantina.

Continuando con los recitales libres y gratuitos, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, presenta a “Lo´Pibitos” que estará tocando de forma libre y gratuita el jueves 6 de febrero desde las 18 horas en el Parador de Playa Prisma, en tanto que el domingo 9, en el parador de playa Bronx se estarán presentando los bahienses de “Luceros el Ojo Daltónico” también a las 18 hs. Continuando con los recitales gratuitos al aire libre, el fin de semana largo de Carnavales, Monte Hermoso montará el escenario mayor en la intersección de la Peatonal Dorrego y Costanera, donde a partir de las 19 horas se estarán presentando “Karamelo Santo” el domingo 23 de febrero, “Pecadora” el lunes 24 y finalmente “La Delio Valdez” el martes 25 de febrero.

Del 7 al 9 de febrero, la Biblioteca Popular Monte Hermoso presenta la 26º Encuentro Nacional de la Poesía y el Mar que contará con participantes de todo el país.

Del 14 al 16 de febrero, la Secretaria de la Tercera Edad presentará la 7º edición del Festival de Tango con shows y artistas de renombre que nos invitarán a disfrutar de la magia del 2×4.

El Deporte se hará presente con la continuación del Torneo de Beach Tenis que tendrá lugar el sábado 1º y domingo 2 de febrero en parador Bronx, Río Negro y la playa. Por inscripciones o consultas comunicarse a los teléfonos 0291-155025444 (Facundo Alende) o 0291-166453923 (Analía Balut). Continuará con “El Partido de las Estrellas” donde iconos de River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el Polideportivo Municipal el sábado 8 de febrero desde las 21 horas y que contará con la presencia de Burrito Ortega, Astrada, Hernán Díaz, Sodero, Trotta, Abbondanzieri, Cagna, La Paglia, Ariel Rosada y del dorreguense Bichi Fuertes, con entradas desde los $300 en venta en la boletería del Centro Cultural. También continuarán el básquet de la mano de Villa Mitre, que el miércoles 12 se estará enfrentando a Quilmes de Mar del Plata, el sábado 15 a Gimnasia de La Plata y finalmente el martes 18 a Ciclista de Junin, todos los encuentros darán inicio a las 22 horas en el Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200; en tanto que del 26 al 29 de febrero, en el Polideportivo Municipal y los estadios del Atlético Monte Hermoso y Suteryh, se desarrollará el mundialito infantil de fútbol “Creando Futuro 2020”, Organizado por Doble Cinco, auspiciado por la Municipalidad de Monte Hermoso y coordinado por el profesor Marcelo Katz, el torneo está orientado a las categorías del 2005 al 2008 para futbol 11 Masculino; del 2009 al 2012 para Futbol 9 Masculino y 2008/2007- 2005/2006 para Futbol 9 Femenino.

El Centro Cultural también presenta su agenda de espectáculos para el mes de febrero, que abrirá el sábado 1º a las 22 horas con el Dúo Humorístico Los Mosquitos que presentan “Humor De Locos”; el 2 y 12 de febrero a las 22 horas será el turno de la compañía de teatro local AMARARTE presentará la obra “Del Humo”.

En febrero vuelve el show de Miguel Ángel Cherutti, “Son Formidables” que se estará presentando los días 6 y 20 de febrero desde las 22 horas con entradas a la venta desde los $500. El domingo 9 a las 22 horas, el grupo de teatro Duba “Los Chinchulines” presenta “Para muestra basta un botón”. El viernes 14 y el domingo 23 de febrero vuelve a presentarse en el humorista Gato Peters, con su espectáculo “Cuentero”, un stand-folk campestre presentará “La gracia del apellido”, “De auto, talleres y mecánicos” y “Festejo de cumpleaños” entre otros monólogos que formarán parte de este show, que comenzara a las 22 horas, con entradas desde los $600 y finalmente el lunes 24 de febrero a las 22 horas, Fidalgo, Mazer y Acosta llegan a Monte Hermoso con “El Show de los cuernos”.

Las proyecciones cinematográficas continuarán realizándose en la Sala del Centro Cultural tanto para niños como para adultos, el día viernes 7 a las 20 horas se proyectará “El Rey León, live action”; a las 22.30 horas “Ad Astra” y la función de trasnoche a las 01 hs, “It 2”; el sábado 8 se proyectarán a las 20 horas “Aladdin, live action”, a las 22.30 horas “Green Book” y en la trasnoche de las 01 horas “La Monja”; el viernes 21 de febrero será el turno de “Dumbo, live action” a las 20 horas; de “Hombres de negro internacional” a las 22.30 horas y de “It 2” en su función de trasnoche a las 01 horas y finalmente el sábado 22. Se proyectarán “La vida secreta de las mascotas 2” a las 20 horas; “Rambo – Last Blood” a las 22.30 y “Cementerio de Animales” a las 01 horas. Entradas: Menores de 2 años, entrada gratuita/ de 3 a 11 años, $200// de 12 años en adelante, $300.

La Dirección de Cultura también estará presente con el Taller gratuito de “Impro Creativo” a cargo de Rubén Cordi, que se realizará el viernes 7 de 10 a 13 horas en la Escuela Primaria Nº1 de Monte Hermoso (Pedro de Mendoza y Fossatty). Los cupos son limitados, inscripción previa al 2914728279 o [email protected] y la continuidad de las actividades que se realizan todos los días desde las 20 horas en el Anfiteatro Jorge P. Chiaradía, donde se presentan espectáculos musicales a cargo de bandas y solistas locales y zonales, en tanto que desde las 21.50 horas, toda la familia podrá disfrutar de los espectáculos circenses a la gorra.

Los viernes, desde las 19 horas, en el escenario ubicado en el Calvario del Balneario Sauce Grande, se presentarán las clases de ritmos y variados espectáculos circenses y musicales para toda la familia. En tanto que de martes a jueves los espectáculos se trasladan a las plazas de los distintos barrios de la ciudad, desde las 19 horas.

Además de las actividades diarias y gratuitas para mayores de 55 años; de los conciertos de Sol a Sol a cargo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, las charlas, proyecciones cinematográficas y conciertos de la Biblioteca Popular al aire libre, las visitas guiadas al Sitio Arqueológico, los Museos de Ciencias Naturales, Histórico y Naval, actividades deportivas en la playa y todos los atractivos naturales que Monte Hermoso invita a disfrutar y conocer.

