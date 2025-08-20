Revés para el veto de Milei: Diputados ratificó la emergencia en discapacidad

20 agosto, 2025 0

Con 172 positivos 73 negativos 2 abstenciones, la oposición sorteó cómodamente los 2/3 y dio un paso clave para la insistencia de la norma que prórroga hasta el 2027 la emergencia y dota de mayores recursos a políticas de ayuda a personas con algún tipo de discapacidad.

El voto favorable reunió un amplio abanico de sectores opositores. Uno de los votos en abstención fue de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal (PRO).

La jornada se presentó desfavorable al gobierno desde el mediodía, cuando la oposición logró sentar a 136 legisladores y conseguir el quórum.

Sobre tablas, fue habilitado el tratamiento para la insistencia de la Emergencia en Discapacidad y luego de cuatro horas de debate resultó aprobada. Si queda firme en el Senado, el gobierno nacional no podrá volver a vetar y solo podrá ir a la Justicia.

Por fuera de los vetos, los otros ítems del temario de la sesión especial también son mirados con recelo desde Casa Rosada. Están los dos proyectos elaborados por los gobernadores provinciales para modificar el esquema de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y para cambiar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Finalmente, también se incluyó el proyecto que busca asegurar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la criptoestafa $LIBRA. (infocielo.com)

