Reyes: “Estoy en carrera para un nuevo período como intendente”

4 enero, 2023

Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego, hablò con LU 24 sobre si ocupará nuevamente el cargo, y dio a conocer que “no teníamos la chance de un tercer mandato y a raíz de efectuar correcciones a la ley se nos ha abierto la posibilidad de un nuevo período, yo estoy en carrera, la actividad me gusta y lo hago con alegría todos los días, aunque no sé si habrá otro candidato por la UCR o por Juntos por el Cambio”.

En lo que respecta a la situación dentro de la alianza opositora al gobierno provincial y nacional, Reyes dijo que en Dorrego “la UCR es la fuerza mayoritaria, en las últimas internas el PRO no alcanzó el piso, y no pudo meter concejales, pero no desconocemos su fuerza electoral, lo contemplamos, trabajamos en conjunto y creemos que es la forma, nos ha dado resultado hasta ahora”.

La actualidad en el distrito: “Falta más lluvia”

“Se está terminando la cosecha fina, fue mejor que lo esperado si bien estamos mejor que en otras regiones pero es un año complicado se ha sembrado gruesa pero no era lo previsto, la lluvia fue de 30 milímetros pero no alcanza, y nos complica, necesitamos que llueva porque esto impacta directamente en los servicios y comercios por lo que esperamos que se revierta la situación”, sostuvo.

Marisol y la temporada: “Buena perspectiva pero no boom como años anteriores”

“Hemos presentado de la mejor forma nuestro balneario Marisol pero decían los prestadores que no se concretaban los alquileres y creo que va a ir mejorando aunque también creo que no será un boom como en oportunidades anteriores”, concluyó.

