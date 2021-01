Reyes Magos: Si el clima lo permite “abrazaran la ciudad” hoy con un amplio recorrido

5 enero, 2021 Leido: 0

Como lo indica la tradición, esta noche llegan los reyes magos a los hogares de todos los niños del mundo, y en Tres Arroyos, el Padre Jorge de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, año a año organiza su arribo. En esta ocasión considerando la pandemia habrá “un recorrido preestablecido para que las familias puedan salir a las calles y verlos”.

“Los reyes este año no van a poder venir a la Parroquia como venían siempre” indicó el padre Buckle, y agregó “porque no se recomienda el contacto social, entonces para protegernos los reyes van a venir en un camioncito”. En cuanto a la situación climática, se evaluara hasta último momento si se podrá o no hacer el recorrido, pero se estima que será posible a pesar de la lluvia.

Según comentó el párroco de nuestra ciudad a LU24 “el trayecto es bastante amplio, va a abrazar toda la ciudad, de manera que van a empezar a andar a las 7 de la tarde, y suponemos que hasta las 8 y media”. Al terminar el recorrido, los niños de Tres Arroyos y la zona que no pudieron ver pasar por sus hogares a los reyes, los podrán ver en vivo por medios virtuales ya que “a las 9 y media de la noche los reyes van a visitar el pesebre del niño Jesús, si el dia llegara a estar feo y que no se puede ver a los reyes en la camioneta, los chicos igualmente los podrán ver por las redes sociales, y como los chicos no pueden venir como todos los años, eso va a ser publicado por el youtube de la parroquia, y republicado en las redes sociales” indicó el cura.

Por otra parte, y con respecto al recorrido que harán los Reyes Magos por toda la ciudad, como recomendación central indicó “cuando los nenes estén en la vereda, lleven el tapabocas, y si se encuentran con amiguitos mantengan el distanciamiento social, porque esto tiene que ser una fiesta , tenemos que cumplir con lo que las autoridades sanitarias nos recomiendan”.

“El vehículo va a estar en movimiento, justamente para pedirle a la familia para que no acerquen a los chicos a los reyes, ellos les van a poder sacar fotos desde la vereda, pero sin acercamiento”.

En el marco de la llegada de los Reyes, también se hace la habitual entrega de regalos en la parroquia para aquellos niños que no recibieron en sus hogares, y Buckle manifestó que en esta ocasión “este año por el mismo motivo del distanciamiento social, los regalitos que habitualmente dejaban en la parroquia, los han dejado en instituciones, por lo que en el Centro Estrada no se van a entregar, pero si en las instituciones que concurran los chicos habitualmente”.

Las calles por donde podrán saludarlos son las siguientes:

• Alrededor de las 19.15 Sargento Cabral zona Lawn tennis club hasta Almafuerte al 300 zona terminal

• Ameghino y Caseros hasta calle San juan, Barrio los Aromos

• Liniers 1600 hasta Granadero Baigorria, zona escuela 2.

• Paso al 1700 hasta la Rioja (barrio Atepam)

• Por La Rioja hasta Garibaldi 1200. Barrio Villa Italia

• Por Garidalbi hasta Saenz Peña 800, calle Passo- Alvear hasta Mitre

• Constituyentes, zona Club Huracán hasta Barrio Benito Machado

• Retoma en Constituyentes hasta av. Moreno al 1300

• León hasta Jujuy, barrio Los Ranchos de la Virgen de Lujan

• Jujuy hasta Libertad y Güemes

• Güemes hasta Maipu al 1600

• De Maipu 1600 a Esteban Echeverria, zona silos subterráneos

• Por Esteban Echeverria hasta Rivadavia al 1300

• Ayacucho hasta Viamonte 1300

• Sigue por Viamonte hasta B. de Irigoyen y Sargento Cabral

