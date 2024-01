Reyes y las amenazas: “que los guapos entiendan que no es de esta manera”

6 enero, 2024

Diego Reyes, intendente de Puan, habló con LU 24 este sábado, y se refirió a las amenazas recibidas en un grupo de Whatsapp hacia su familia en medio de un conflicto con los empleados municipales y a la situación que vive ese distrito, a poco de asumir su mandato.

Dijo asimismo que vivió en Tres Arroyos, “ciudad de la que tengo los mejores recuerdos y la tomo como ejemplo de desarrollo y crecimiento”.

Sobre los inicios de la gestión, Reyes dijo que “cuando empezamos a hacer la transición hubo un gran problema económico-financiero y en la última semana de la gestión anterior, pidieron un descubierto, hecho que ha sido denunciado porque el vecino tiene que saber qué pasó”.

La amenaza.

“Una persona conocida del grupo de Whatsapp del Sindicato Municipal me avisa que en el audio se planificaba lo que iba a suceder, amenazando a mi familia; yo me quedé tranquilo porque la amenaza iba sobre mi hija, la que está hace quince días en Viedma en la casa de mi mamá”, relató y sostuvo que “estas cuestiones se tienen que terminar, que los guapos entiendan que no es de esta manera; creo que es la forma es denunciar y que actúe la justicia, nosotros estamos trabajando para sacar adelante el distrito, creo estamos tomando decisiones que no quisiéramos tomar, pero son las necesarias para equilibrar estas finanzas del municipio”.

Su paso por Tres Arroyos

Diego Reyes vivió en Tres Arroyos durante un tiempo y al respecto dijo tener “los mejores recuerdos, los fines de semana en Claromecó; cuando asumí, les mandé un mensaje a la gente conocida, y creo que Tres Arroyos es un ejemplo en cuanto a desarrollo y crecimiento, les mando un saludo grande para que siga siendo esa ciudad pujante”.

“El Estado somos todos”

Estamos trabajando mucho, y el atractivo es la tranquilidad, la laguna, el turismo religioso, la Fiesta de la Cebada, y creo que lo más importante es que logremos la unión con la sociedad, que es un reflejo de lo que hacen las grandes crisis, como lo que sucede en Darregueira donde los vecinos salen con sus máquinas a cortar el pasto en las plazas, en una sociedad que entiende que el Estado somos todos, y tenemos que ser lo más transparentes, lo más inclusivo en las decisiones”.

