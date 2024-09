Ricardo Alfonsín: “Es muy duro ver cómo cae consumo, producción y aumenta el desempleo”

El ex embajador en España, Ricardo Alfonsín lanzó un nuevo frente político junto a Forja y Libres del Sur luego de renunciar a la Unión Cívica Radical, el que integra además a socialistas y peronistas y dirigentes de la pequeña y mediana empresa.

En diálogo con LU 24 este domingo, habló al respecto y dijo que “el que abandonó las ideas de la Unión Cívica Radical es el partido, mejor dicho los dirigentes que desde hace unos diez años están conduciendo el partido sin consultar a nadie y dar de baja a alguno, como si se hubieran adueñado de la UCR, en algo que nada tiene que ver con la razón de ser que justificaron su nacimiento, esa es una de las razones por las que terminé tomando esta decisión, y siento el deber de trabajar para que en la provincia de Buenos Aires en el espacio que dejó vacante la UCR, con un compromiso muy fuerte con los valores de la Democracia, con una preocupación por los que menos tienen, por la construcción de sociedades justas, y ese espacio lo vamos a cubrir a partir de este acuerdo”.

Alfonsín también opinó sobre la actual situación que envuelve a la Argentina en el gobierno de Milei, y opinó que “lo que nosotros pensamos es que no es lo mejor para los ciudadanos, para los sectores populares, la historia del proceso social demuestra que no hay país en el mundo que haya registrado progresos en lo social aplicando esta política, la historia lo demuestra, reitero, no son teorías que cuando se ha progresado socialmente como en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente cuando se han aplicado esas políticas, tendrá que comprobarlo la sociedad, hay experiencias anteriores, pero el pasado no tiene tanta potencia probatoria, la realidad ahora nos está dando la razón”.

“Es muy duro, ver como cae la demanda, como cae el consumo, la producción como aumenta el desempleo, como cae el poder adquisitivo de los salarios, y de los jubilados, la desinversión cae esta situación no se va a detener, cómo no van a bajar la inflación, que encima no la pueden bajar del cuatro, cómo no la van a bajar: en los cementerios no hay inflación”, afirmó.

