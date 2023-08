Ricardo Argentieri, premiado en La Rural

Días atrás, se realizó la 135° edición de la exposición en el Predio La Rural de Palermo. Allí, estuvo presente el artesano Ricardo Argentieri, nacido en la localidad vecina de Adolfo Gonzáles Chaves y criado en Vázquez. Tras su participación y distinción, habló con LU 24 y contó sobre eso en particular.

En este sentido, Argentieri comentó: “tenemos toda la suerte de participar desde el año 2015. Ya habíamos sido distinguidos y después por circunstancias del tiempo, iba para no perder el lugar.” Y agregó: “yo trabajo principalmente con lo que es cuero crudo de uso tradicional. Además, hago lo que me encarguen, desde un cinto hasta un cuchillo.”Cabe destacar, que según Argentieri, dejó el trabajo que tenía para dedicarse a esto y “la materia prima la saco de amigos que trabajan en el campo o se la pido a Carlos Cabrera. El cuero que lleve a Palermo era de él.” Y respecto a los premios, detalló: “hay cinco jurados que eligen entre artesanos de distintas categorías y allí realizan la premiación, en mi caso este fue por la encimera, que me llevó hacerlo un total de 20 o 25 días.”

Finalmente y en caso de que se desee adquirir los trabajos, son a pedido y se pueden comunicar a través del Facebook (Ricardo Jesus Argentieri) Instagram (@ricardojesusargentieri) o al Whatsapp 2983 61 98 92

