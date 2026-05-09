Ricardo Argüelles Poblet pasó por El Perseguidor

9 mayo, 2026 29

Este sábado, el artista Ricardo Argüelles Poblet, que inauguró la muestra “80 miradas” en el Centro Cultural La Estación, pasó por El Perseguidor, en diálogo con Hugo Costanzo.

Además, se trataron los siguientes temas:

El cantante y músico Gregory Portes, datos de su vida.

Joan Manuel Serrat reflexiona sobre la tercera edad en la Universidad de Barcelona.

Comentario sobre las “Arpas sonoras” instaladas en Grecia.

Audio con el cuento de Roberto Fontanarrosa: “Mi primer milagro” en la voz de Alejandro Apo.

El recuerdo de dos historietistas argentinos: Carlos Trillo y Carlos “Chingolo” Casalla.

La música: Silvio Rodríguez, Gregory Porter, Joan Manuel Serrat, Piero y el cuarteto Zupay, Eduardo Rovira.

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