Ricardo Buchhass pasó por El Perseguidor

21 marzo, 2026 3

En su edición 288, Hugo Costanzo entrevistó en El Perseguidor a Ricardo Buchhass, titular de Fundición Buchhass, empresa que participó en la fundición de las esculturas en Rosario, y muchas más. En estos momentos restauran las esculturas en bronce del Monumento a la Bandera.

El programa, que va los sábados de 16:00 a18 por LU 24, se inició con un recuerdo a la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú.

Además:

El otoño en la música: Los temas que recuerdan el inicio del esta estación tan melancólica. Joan Manuel Serrat es homenajeado en Mendoza con el títuo de doctor honoris causa de la universidad Nacional de Cuyo.

La voz de un tresarroyense: “Chiqui” Nielsen.

Comentario y análisis de la película “Parque Lezama” Dirigida por Juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, en los protagónicos que ya se encuentra en Netflix y en las salas de cine.

Volver