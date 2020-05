Ricardo Fernández participó en la primera reunión de Federación

El presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, Ricardo Fernández, participó en la reunión de la Federación Bonaerense Pampeana, realizada online y en la que todas las ligas pudieron exponer sus realidades.

Desde la entidad, se informó que no habrá fútbol hasta que las condiciones sanitarias lo permitan y en concordancia con lo dispuesto por AFA y los gobernadores de Buenos Aires y La Pampa, además de los municipios a los que pertenecen cada Liga.



El informe de la Liga: no se va a jugar hasta que las cuestiones de salud lo permitan

Se realizó vía Zoom la primera reunión del año de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana presidida por Juan Carlos Aguinaga, su presidente, acompañado por el vicepresidente Damaso Larraburu y el secretario Miguel Cenoz, y en la cual se analizó la situación de las diferentes ligas dentro del marco de la pandemia.

En la misma se agradeció a todas las ligas el apoyo a la reciente reelección de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de AFA, y se destacó la responsabilidad con la que la casa madre del fútbol argentino está manejando el tema del regreso de la actividad en este marco de pandemia, teniendo como prioridad la salud por sobre todas las cosas.

La mayoría de las ligas no son demasiado optimistas respecto de la disputa en forma cercana de campeonatos, alineadas desde la FFBP con lo que disponga AFA, así como también los organismos municipales, provinciales y nacionales.

Un torneo corto es lo que todos mencionan como posibilidad. Cada una de ellas ha manifestado sus realidades y la mayoría se encuentran en las mismas condiciones.

La disputa de partidos sin público se presenta como un impedimento para la realización de los mismos por razones económicas.

Podría ser tiempo de capacitación, y algunos han manifestado que se puede aprovechar este parate para capacitar a los diferentes sectores que participan del fútbol: árbitros, técnicos, preparadores físicos, etc.

Intentando arrojar algunas conclusiones: no se va a jugar al fútbol hasta que las cuestiones de salud lo permitan, esa es una realidad en las que todos están de acuerdo y se puede aprovechar de este periodo sin fútbol para poder organizar las documentaciones de clubes y ligas que así puedan hacerlo.

Se destacó además la gran tarea social que los clubes siguen desarrollando dentro de este marco de emergencia sanitaria y la necesidad de apoyo a esas instituciones por parte de cada uno de los municipios a los que pertenecen.

