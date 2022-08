Ricardo Fernández, sobre el fallo del Tribunal de Penas: “No existieron presiones”

El presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, Ricardo Fernández, habló con LU24 sobre el fallo del Tribunal de Penas que impuso una suspensión en Primera División a Villa del Parque por seis meses y aseguró que “no existieron presiones”.

“No tuve tiempo de leerlo, lo que me informé fue a través de mi secretario, que fue suspendido Villa, que se le van a descontar los puntos a fin de año, que son 9 fechas, pero solo en Primera, puede jugar en las otras divisiones”, dijo. “El fallo es amplio, de 6 páginas, acá es inapelable, habría que ir al Consejo Federal con los costos y los riesgos de multas en el caso que sea desfavorable, peor sí, tiene que haber apelación”, expresó.

“Yo no puedo decir que esperaba o no esperaba una sanción dura, tengo que acatar el fallo del Tribunal de Penas que es un órgano independiente y en mi caso confío plenamente en la gente honesta que tenemos en el Tribunal y con un presidente que ha sido juez en la ciudad y tiene una conducta intachable”, afirmó.

“Nosotros estamos para acatar el fallo, no participamos en los fallos del Tribunal ellos son 6 personas que lo deciden, desde que estoy yo, jamás nos metimos. Después siempre hay rumores o gente que opina en las redes sociales sin saber nada. No existieron presiones de ningún tipo hacia el Tribunal, de ninguna manera. Hay instancias de apelación como en todos los casos de la justicia, lo demás son opiniones”, finalizó.

