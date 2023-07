Ricardo Griffioen: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”

24 julio, 2023

Ricardo Griffioen, actual presidente de la Comisión del Ente Vial Descentralizado, es el séptimo precandidato a concejal por Compromiso Vecinal. Este lunes, el productor agropecuario visitó los estudios de LU 24 para conversar sobre sus sensaciones al y su equipo en general.

Por su parte, y respecto a su postulación, declaró: “celebro muchísimo estar en una movida política, aunque es inusual para mí. Estoy en un grupo hermoso y muy pujante encabezados por Cittadino. Disfruto mucho de dar una mano en alguna comisión, yo siempre que digo el lema y lo llevo como estandarte de que el que no vive para servir, no sirve para vivir.” Y agregó: “Yo estaba abocado más al campo, comisiones y grupos, pero la vida política lleva tomar más tiempo de su vida personal y conlleva más responsabilidad. Creo que la política debe servir como puente para con quién necesita algo.”

Además, y sobre su trayectoria y cómo llegó a este lugar, detalló: “hace muchos años que integro la comisión vial y estoy acompañando a las actividades que se realizan. Siempre tenemos reuniones con el intendente y demás funcionarios para tomar decisiones, lo que me generó cercanía con el Movimiento Vecinal. Cuando me llamaron no lo dudé para nada, tengo una empatía y admiración para Carlos Sánchez, que es un gran trabajador.”

Finalmente y sobre Claudia Cittadino, quién va como como precandidata intendenta en estas PASO por su partido, concluyó: “Claudia es la continuidad de todo lo bueno que ha hecho el Movimiento Vecinal. Celebro su capacidad porque siempre está dispuesta a ir para adelante y está trabajando en muchos frentes. Hay que seguir con este gran trabajo que se viene haciendo estos años. Nosotros invitamos a toda la comunidad a que siga acompañando a Tres Arroyos para tenerlo cada vez más alto.”

