Ricardo Luzuriaga, la Voz del Tango en la noche inaugural de la fiesta triguera

4 marzo, 2020

El cantante Ricardo Luzuriaga, pergaminense de origen pero con fuertes lazos tresarroyenses, será uno de los artistas que integran la grilla de apertura de los espectáculos de la primera jornada de la Fiesta Provincial del Trigo en su 51ª edición, llevando al “2×4” al Escenario Mayor “Juan Pesalaccia”.

En contacto con LU 24, Luzuriaga agradeció la convocatoria a la Comisión Directiva, y expresó que “venir a la Fiesta del Trigo y subir al Escenario Mayor es como un renacer”, y destacó que en su show de unos treinta minutos “habrá sentimientos encontrados con un homenaje a Cacho Castaña”.

“Soy nacido en Pergamino y criado en Buenos Aires, y me quedo tres meses en Reta que es mi lugar en el mundo, me siento local, tengo propiedades y hace 50 años que vengo a la zona, y encima que me convoquen a la Fiesta del Trigo, ya basta, cierro la puerta”, agregó.

“Esta noche es una noche muy especial, anticipo mi homenaje a la mujer, porque la mujer tresarroyense es muy especial, me ha sorprendido, porque es muy tanguera”, sostuvo, y acotó que el horario de su presentación está previsto para las 22.40.

