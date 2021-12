Ricardo Mayer sostiene que estamos en una situación compleja para la venta de vehículos

La situación sanitaria afectó a la totalidad de rubros de comercialización de distintos productos, elementos y artículos. El caso de la venta de automóviles usados no fue la excepción, que sumadas a otras realidades económicas, hacen que el presente del rubro se vea con algunos inconvenientes. Ricardo Mayer, de Mayer Automotores dijo: “estamos en medio de una tormenta que no sabemos cuándo va a terminar, hemos pasado muchas, pero esta es distinta a todas porque por ejemplo faltan autos usados, tenemos una inflación galopante, y el parate durante la pandemia en las fábricas hizo que se cortara la cadena de entregas, de fabricación y por ende de cumplimiento con la gente. otra cosa por ejemplo es el caso de Ford, que dejó de fabricar todos sus autos y utilitarios, para quedarse sólo con la producción de camionetas, entonces quien llegó hasta su vehículo 2020, se encuentra con que no tiene por qué cambiarlo, sumado a la falta de financiación, la inflación y demás, hace muy difícil todo”.

En cuanto a su realidad, Mayer aseguró que “nosotros podemos por ahora resistir a lo que sucede, ya que tenemos una estructura chica, la problemática para referentes de agencias oficiales con otra realidad de infraestructura y personal realmente se complica bastante”.

