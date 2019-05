Ricardo Moccero anunció que será candidato a intendente de Coronel Suárez

El exintendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, confirmó que será precandidato a jefe comunal por el Frente Único por Suárez, la estructura política que conformaron el vecinalista Movimiento para la Victoria, el Partido Justicialista y el Frente Renovador.



“No era mi intención inicial, pero después de haber logrado conformar este frente y de recibir el respaldo de los referentes del justicialismo y del massismo, voy a volver a ser candidato”, dijo a la emisora bahiense, LU2.

Moccero reconoció que en el pasado tuvo diferencias políticas tanto con el massista Fabián González como con el titular del PJ local, Héctor “Lalo” Dalmau, pero enfatizó que ahora están unidos por “la dramática situación de Coronel Suárez”.

También reconoció la fortaleza de los referentes locales del massismo para acceder a conformar un frente electoral opositor cuando el Frente Renovador aún no realizó su convención nacional.

“No necesitamos que alguien de afuera nos diga lo que tenemos que hacer, porque los suarenses esperaban esto. La repercusión fue muy buena, porque hoy mismo se empezaron a sumar independientes y otros partidos. Lo único que nos falta es que se decida Unidad Ciudadana; hemos tenido dos conversaciones, pero aún no dieron una respuesta”, señaló.

“Además, me llamaron varios exintendentes amigos, algunos de otras provincias. Y muchos nos felicitaron por dar este paso. Algunos hasta me preguntaron cómo hicimos. La respuesta es la misma para todos: olvídense de las listas, de pedir lugares en el futuro gabinete, de todo eso. Reúnanse y hagan un proyecto para sacarnos de este desastre”, sostuvo.

Moccero señaló que espera que el ejemplo prenda a nivel provincial y nacional.

“Esto ya se lo dije a la presidenta de la Cámara de Diputados -la saavedrense Marisol Merquel- y a las autoridades provinciales del Partido Justicialista. Tenemos que unirnos todos, sin condiciones. Yo estoy en contra hasta de lo que quiere hacer Scioli; es decir, tenemos un candidato excelente como Alberto Fernández, ¿y él le quiere hacer una interna? Eso es no entender el incendio en el que estamos”, reflexionó.

Fuente: La Nueva.