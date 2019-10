Ricardo Moccero busca replicar el modelo de CRESTA en Coronel Suárez

El candidato a intendente de Coronel Suarez, Ricardo Moccero, visitó Tres Arroyos y mantuvo una reunión con Carlos Sánchez este miércoles a la tarde en CRESTA.

Fue con la idea de replicar en su municipio el modelo del centro de estudios con carácter universitario: “Tres Arroyos es un ejemplo para toda la región. Tener un centro de estudios con más de 1000 estudiantes, de Tres Arroyos y la zona, obviamente nosotros queremos ya arrancar el año que viene con este tipo de facultad presencial, por eso venimos con el equipo de educación y con gente que va a tener que preparar las ordenanzas y demás para hacer algo muy similar a lo que hizo Tres Arroyos en el 2005”, explicó Moccero, quien tiene amplias chances de ganar en octubre, ya que en las PASO se quedó con el 45,63 % de los votos.



También destacó este tipo de políticas en donde hay un estado municipal presente: “Son las que enorgullecen a toda la comunidad, es por eso que nosotros en Coronel Suarez queremos implementarlo y sabemos que tenemos implementados en nuestra época residencias estudiantiles en Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires. Tenemos un plan de becas muy importantes, pero hoy no es suficiente, no tienen la posibilidad de mandar los chicos a estudiar y no hay posibilidad de becas y no hay capacidad de residencias. Poner una facultad presencial en Coronel Suarez va a ser similar el crecimiento que ha tenido Tres Arroyos en estos años”.

“Hoy Coronel Suárez está estancado en 40 o 42 mil habitantes, y hoy Tres Arroyos está superando los 70 mil y eso ha sido mucha responsabilidad de la facultad que se instaló y el convenio que se hizo con las 7 universidades”, agregó el candidato de TODOS.

Por otro lado Moccero expresó que “hoy nos encontramos con que somos el distrito con más falta de desocupación de la provincia de Buenos Aires, obviamente que estamos trabajando en todo lo que significa desarrollar el empleo y para esto es muy importante tener una facultad donde haya carreras cortas con inserción laboral en un año o dos, tecnicaturas, pero lo que la gente y las empresas demandan acá en Coronel Suárez, no vamos a poder instalar una carrera de medicina, abogacía, contadores que ya hay como para hacer dulce. Así que vamos a instalar lo que requiera la población que son carreras de informática e ingeniería, por lo menos el primer año”.

Además comentó que están articulando con los institutos terciarios para que se puedan generar cursos y capacitaciones para que la gente pueda tener una inserción laboral en las empresas de Suárez. “Es un trabajo bastante amplio, conociendo y con la experiencia que ha tenido con 18 años de gestión, hace que sea más fácil por este lado pero también es difícil porque vamos agarrar un municipio en llamas”, manifestó.

Estuvieron también presentes en el encuentro la coordinadora de CRESTA Gabriela Hoffmann, el Jefe de Gabinete Hugo Fernández y el Director del Ente Vial Descentralizado Héctor Poggi.