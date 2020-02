Ricardo Pluis: “Que los legisladores se acuerden de los talleres protegidos, porque nos han olvidado”

13 febrero, 2020 Leido: 17

El referente del Taller Protegido, Ricardo Pluis, aseguró que la situación por la que atraviesan los establecimientos es muy difícil, aunque aclaró que recientemente la provincia se ha puesto al día con los pagos, pero aseguró que continúa la incertidumbre respecto a una fecha fija de cobro, como así también que se vuelve insuficiente el monto que reciben desde el Estado.

“Realmente la situación es difícil, si bien la Provincia se ha puesto al día con los pagos, pero no tenemos fecha de cobro. Además de que solo 51.600 pesos es lo que nos envían y pagamos 145 mil pesos de sueldos sin contemplar las cargas sociales. Por suerte tenemos las ventas, lo que aporta la gente y las instituciones, pero no podemos esperar de eso siempre. Además hay que agregar los gastos de servicios como luz, gas y posibles roturas de los elementos de trabajo de los operarios. Somos conscientes de que son nuevos de que hay que dar tiempo, pero esto no es nuevo. Empezó con el gobierno de Scioli, en el último periodo se agravó y nos fuimos atrasando y está afectando a todos los talleres de la provincia”, alertó.

Destacó que afortunadamente “nosotros podemos decir que estamos al dia en sueldos y cargas sociales. No tenemos deudas y eso es algo muy importante, ya que hay otros lugares que no podrán subsistir si la situación continúa así”.

Por su parte, la coordinadora del lugar Verónica López, sostuvo “lograr la independencia social de los operarios es muy importante, hay 34 operarios y una lista de espera. Trabajamos también con las Escuelas 501 y 502, donde algunos hacen pasantías. Tratamos de trabajar en red con varias instituciones y eso es magnífico. Por suerte, las ventas en la calle de los chicos vienen muy bien, ojala la gente continúe colaborando”.

Pluis, hizo hincapié finalmente en que continúa realizando gestiones y en tal sentido mencionó que se contactó con el Diputado Dr. Pablo Garate ya que según consideró: “son 4 los legisladores de la ciudad y necesitamos que activen dentro de sus posibilidades y que se acuerden de los talleres, porque nos han olvidado. Los funcionarios que nos han visitado, algunos nos ayudaron, pero la realidad es que no llega a cubrir lo que necesitamos. Necesitamos un monto fijo por mes a recibir y actualizar los montos de lo que recibimos”, advirtió.

Volver