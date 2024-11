Ricardo Quintela advierte: “O Milei cambia las políticas o se va a tener que ir”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei y advirtió sobre el posible impacto social si no se revierten las políticas económicas actuales. Además, reflexionó sobre el estado del peronismo y su futuro en el contexto político argentino.

En declaraciones radiales, Quintela expresó su preocupación por la situación económica y social del país. Comparó la actual gestión libertaria con la crisis del 2001 que llevó a la salida de Fernando De la Rúa: “Si no está en condiciones de conducir a una sociedad cansada de no poder garantizar el alimento, la educación y la salud para sus hijos, que se vaya. O cambia las políticas o se va a tener que ir. Ya pasó esto en 2001, con el corralito, que fue la gota que rebasó el vaso, y el resultado fueron 34 muertos”, afirmó.

El mandatario riojano también criticó la falta de medidas en beneficio de la ciudadanía: “Milei festeja con sus patrones pero no con sus mandantes. Ahí están sus verdaderos patrones, no hay una sola medida que haya estado a favor de la gente.”

El peronismo, entre la dispersión y la unidad

Quintela reconoció los desafíos internos del peronismo, destacando la falta de cohesión y liderazgo, pese a la figura de Cristina Kirchner como presidenta del Partido Justicialista. Respecto a su fallido intento de competir por la presidencia del partido, comentó: “Es un capítulo cerrado. Me hubiera gustado que Cristina Kirchner hubiese ganado la presidencia con los votos de los afiliados y no con el de la jueza.”

El gobernador aseguró que enfocará sus esfuerzos en fortalecer su espacio político dentro del movimiento peronista, al que definió como un vehículo para construir una alternativa al proyecto de Milei. Sin embargo, cuestionó la fragmentación de las fuerzas peronistas: “Nos hemos comportado como una confederación de partidos provinciales, cada uno resolviendo sus propios problemas. Tenemos que generar un espacio común.”

Denuncia de persecución política y condena a Macri

Quintela calificó de “aberración jurídica” la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, denunciando que busca proscribirla políticamente: “No tienen pruebas, pero sí certezas. Es una persecución política.”

Además, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, asegurando que “tendría que estar preso” y criticó el proyecto de “ficha limpia” en el Congreso, al que vinculó con un intento de proscripción.

Una advertencia sobre la crisis social

El gobernador riojano también planteó la necesidad de modificar rápidamente las políticas para evitar una salida anticipada de Milei: “Cuando tomemos conciencia todos los partidos políticos de que esto no puede seguir así, va a reaccionar la sociedad. Tenemos que modificar rápidamente las políticas porque si no este Presidente se va a tener que ir más temprano que tarde.”

Quintela cerró con un llamado a la unidad política y social, destacando que la economía debe ser una herramienta para el desarrollo y la distribución equitativa de la riqueza, y no para el beneficio de los “timberos y ladrones de guante blanco”.

