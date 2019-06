Ricardo Volponi (h): “Cuando me subo a un avión es como estar con mi papá”

El hijo del Héroe Nacional Héctor Ricardo Volponi, caído en la Guerra de Malvinas, recordó a través de LU 24 la figura de su padre tras cumplirse recientemente el 37º aniversario de su fallecimiento. “Yo sé que Tres Arroyos lo tiene muy presente y me emociono mucho cuando se acuerdan de esos vuelos rasantes que hacía al igual que con los homenajes que le hacen”, expresó Ricardo Volponi.



“Para mi es todo un honor, yo solo lo conocí a él por fotos y me dediqué a investigar quién era mi papá a través de revistas y relatos de mi mamá, algunos familiares, amigos y pilotos. Es un sentimiento especial, lo conocés como un héroe”, agregó, quien trabaja como personal civil en la base de Mendoza y estuvo por última vez en Tres Arroyos en 2016.

Tras repasar lo que fue el Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea con los Mirage, el 1 de mayo de 1982, aseguró que “cuando me subo a un avión es como estar con mi papá, como que me encuentro con él”.

“Yo a la aviación siempre la llevé en la sangre, calculo que debe ser como hereditario, y planeo ser piloto civil”, finalizó no sin antes saludar y enviar un abrazo a sus familiares tresarroyenses.

El tresarroyense teniente Héctor Ricardo Volponi fue un piloto de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente a la VI Brigada Aérea, que falleció en acción de combate durante la guerra de las Malvinas mientras pilotaba un Mirage V-Dagger.