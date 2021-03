Richard Griffioen destacó la participación de las colectividades en la Fiesta del Trigo

14 marzo, 2021 Leido: 43

Richard Griffioen, representante de la comunidad holandesa, dialogó con LU 24 sobre su participación en la Fiesta del Trigo Edición Virtual. “Estamos muy contentos de que el Municipio nos haya invitado, las colectividades son parte de la Fiesta del Trigo, llevamos dos años presentes pero este es particular por la pandemia”, dijo.



La colectividad estará, todo el domingo, vendiendo exquisiteces típicas como quesos saborizados, postres y cremas. Los interesados podrán acercarse al Molino Holandés ubicado en Av. Almafuerte Nº82.

Griffioen mencionó que “estar de esta manera, es una forma de brindarle algo a la ciudad de Tres Arroyos, que año a año, con miles de personas que se hacen presentes, caminan y miraran. El poder aportarles algo después del año que hemos transitado, del cual no pudimos tener actividades públicas, estamos muy contentos y agradecidos”

Además, agregó: “Vamos a extender el horario toda la tarde, ya nos pasó en noviembre del año pasado cuando hicimos la feria de colectividades, la gente siempre estuvo presente y no podíamos bajar la persiana”.

“Las personas inclusive hoy nos visitaron y cumplieron el sueño de subirse a un molino, por ese lado los invitamos a que lo conozcan, suban y que se saquen fotos, a los chicos les gusta mucho”, concluyó.

