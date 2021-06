Richard Griffioen y el trabajo en los caminos rurales del distrito

10 junio, 2021 Leido: 2

“El trabajo vial en los caminos no ha dejado de producirse, aun en estos tiempos difíciles, y casi no ha tenido impedimentos”, dijo a LU 24 Richard Griffioen, integrante de la Comisión Vial.

“Es un rubro que está un poco aislado ya, debido a que el trabajo que se realiza es medio solitario, por lo que no se han generado problemas, no hemos parado y además da la tranquilidad a los productores, ya que uno puede seguir produciendo y no detener la cadena alimentaria”, expresó.

“Un otoño generoso, sin grandes golpes de agua”

“Estamos teniendo un otoño generoso, porque no hemos tenido grandes golpes de agua que complicaran el estado de los caminos, y donde se ha producido algún inconveniente, lo han arreglado los muchachos por lo que los mismos están muy bien”.

“Orgulloso por tener nuevo equipamiento”

Respecto a las inversiones realizadas por el Ente Descentralizado, del cual forma parte la Comisión, Griffioen se manifestó orgulloso “por haber podido comprar nuevo equipamiento”, y sostuvo que “a veces como sucede todos los años, se debe parar alguna maquinaria y pedir repuestos a Buenos Aires, por lo que el hecho de poder incorporar nuevas hace que el trabajo no se pare”.

El trabajo de la Comisión Vial y el aporte de los productores de todo el

distrito

Ya concluyendo la entrevista, hizo referencia al porcentaje de pago de la Tasa Vial, el que se halla en un momento de cobro alto, según expresara recientemente el intendente, lo que permite el desarrollo del Ente Vial Descentralizado, que trabaja con un gran porcentaje del pago de esta tasa a la hectárea”, y describió asimismo que “la Comisión Vial está integrada por productores de distintas zonas del partido, quienes nos comunicamos entre nosotros y advertimos si hay algo que arreglar, como algún pozo en algún camino o algún trabajo mayor; tenemos que reconocer además que siempre tenemos la aprobación de las entidades del campo, con las que también mantenemos contacto”.

Volver