“Richardson se conmovió con el valor de los soldados argentinos”, contó la periodista que anunció la devolución de los restos del Dagger de Volponi

10 octubre, 2021 Leido: 48

Desde Londres, donde se desempeña como corresponsal de la agencia de noticias oficial argentina Télam, la periodista Gabriela Albernaz aseguró hoy a LU24 que David Richardson, el soldado británico que recuperó los restos del Mirage Dagger del teniente Héctor Ricardo Volponi, “se conmovió por el valor de los soldados argentinos y la vocación de defender a su patria”.



“Esta persona (por Richardson) vivió de muy chico lo vinculado al conflicto por Malvinas, y en 1998, siendo soldado, le tocó ir en una misión a las islas donde recuperó estos restos y comenzó, una vez que los trajo a Inglaterra, a investigar su procedencia, en un momento en el que no había tecnología suficiente para determinar su procedencia. Pero supo enseguida quién había sido el soldado que derribó el avión de Volponi, y a partir de allí comenzó a recorrer el camino para devolver las piezas a la Argentina. Se contactó con el Museo Nacional de Malvinas de Oliva, en Córdoba, y a Gabriel Fioni, presidente de la Fundación, le pidió especialmente detalles de cómo iban a ser preservadas esas piezas, por respeto al valor de los soldados argentinos. Se alegró además de que Fioni tuviera contacto con la familia de Volponi, a quienes tiene mucho interés en conocer y tener contacto”, explicó Gabriela. Esos restos del avión, a través del contacto entre Richardson y el embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, viajarán por correo diplomático a la Argentina.

Respecto de la presencia del conflicto en la cotidianeidad de los británicos, Gabriela consideró que “se da según las generaciones. Para los mayores es algo presente, pero para la gente joven no tanto, la mayoría tiene una idea vaga de lo que pasó. Sí es algo presente desde el punto de vista político, mientras persista el reclamo, pero no es algo habitual en la vida diaria en la población. En mi caso, observo en cambio que hay afinidad de los británicos con la Argentina, por el polo, la Patagonia, las carnes, la cultura”, concluyó.

Volver